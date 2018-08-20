Відомо, коли покажуть документальний фільм про Rihanna

Чутки про те, що про співачку Rihanna знімають документальний фільм, почалися ще в 2015 році.

У 2016 році режисер Пітер Берг ("Хенкок", "Вцілілий") оголосив про те, що працює над картиною про співачку, але відтоді про майбутню стрічку нічого не було чутно.

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Судячи з усього, фільм, присвячений життю і творчості Rihanna, і правда скоро вийде на екрани. В інтерв'ю виданню SlashFilm Берг розповів, що реліз картини може відбутися вже через два місяці.

Фільму про Rihanna можуть показати через кілька місяців / Vogue

"Я вважаю її незвичайною жінкою. У повній мірі розповість про те, як їй вдалося стати такою, якою вона є сьогодні", – каже режисер.

Раніше Пітер Берг і Rihanna вже співпрацювали разом на зйомках його фільму "Морський бій". Там співачка зіграла старшину Кору Рейкс. Це була її перша роль у кіно.

Нагадаємо, минулого тижня Rihanna помітили разом з актором і музикантом Дональдом Гловером (Childish Gambino) на Кубі. Там вони знімаються в секретній картині під назвою "Острів Гуава".

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