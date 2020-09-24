Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

52-річна Кайлі Міноуг знялася у відвертому вбранні

  • 31
Кайлі Міноуг - фото 1
Кайлі Міноуг / gettyimages

Австралійська співачка Кайлі Міноуг поділилася з фанами новим знімком, на якому продемонструвала стрункі форми.

52-річна попзірка опублікувала в Instagram фото, на якому позує в ефектному образі – прозорій сукні.

І ще: Ранкова сексуальність: Настя Каменських розбурхала фото топлес (18+)

Міноуг повідомила, що фото було зроблено в рамках промо-фотосесії її нового синглу – пісні Magic, яка буде представлена ​​незабаром. "Magic вперше прозвучить на радіо BBC Radio 2 вже дуже скоро і я так рада, що можу, нарешті, поділитися цією піснею з вами", – написала артистка.

У коментарях до публікації фоловери захоплювалися стрункістю і красою Міноуг: "Розкішна", "Ти дуже гаряча", "Богиня", "Кайлі, ти сама досконалість", "Дуже сексуальна", – пишуть в мережі.

Це цікаво: Ірина Шейк без білизни зачарувала чоловіків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 164
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 128
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2534428
Загрузка...
Новини