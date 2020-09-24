52-річна Кайлі Міноуг знялася у відвертому вбранні

Австралійська співачка Кайлі Міноуг поділилася з фанами новим знімком, на якому продемонструвала стрункі форми.

52-річна попзірка опублікувала в Instagram фото, на якому позує в ефектному образі – прозорій сукні.

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Міноуг повідомила, що фото було зроблено в рамках промо-фотосесії її нового синглу – пісні Magic, яка буде представлена ​​незабаром. "Magic вперше прозвучить на радіо BBC Radio 2 вже дуже скоро і я так рада, що можу, нарешті, поділитися цією піснею з вами", – написала артистка.

У коментарях до публікації фоловери захоплювалися стрункістю і красою Міноуг: "Розкішна", "Ти дуже гаряча", "Богиня", "Кайлі, ти сама досконалість", "Дуже сексуальна", – пишуть в мережі.

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