Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Ефективно та корисно: названо найкращу дієту

  • 34
Дієта, яка підходить всім - фото 1
Дієта, яка підходить всім

Науковці розповіли, яка дієта насправді допомагає позбутись зайвих кілограмів та не шкодить здоров'я. Можете забути про білкові та середземноморські дієти!

Дієтологи Евелін Трибол та Еліс Реш дійшли до висновку, що найефективнішою та найбезпечнішою для організму дієтою є саме інтуїтивне харчування.

І ще: Названо найшкідливіші харчові звички

Річ у тому, що такий підхід допомагає швидко втрачати вагу, а також не вимагає обмеження у їжі. Саме останнє є найбільшою проблемою інших дієт, адже заборона улюблених смаколиків призводить до зривів та психологічного тиску на себе ж. Тому чимало дієт, хоч і дозволяють ненадовго позбутись кілограмів, але можуть викликати депресію та інші розлади.

Дієта, яка підходить всім - фото 321385
Дієта, яка підходить всім

Водночас, інтуїтивне харчування доволі просто - достатньо дослухатись до організму під час трапези. Якщо ви потребуєте чогось, то споживаєте це. Звісно ж, у розумних межах. Також не варто забувати про відчуття після їжі, адже там можна визначити, які продукти насправді приносять не задоволення, а важкість. А все тому, що насправді ця дієта спрямована не просто не схуднення, а на позбавлення причин для переїдання.

Читайте також: ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати

Джерело: УНІАН
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
  • Вчора, 17:25
  • 473
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 686
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 08:00
  • 53
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я