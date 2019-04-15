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Ефективно та корисно: названо найкращу дієту
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Науковці розповіли, яка дієта насправді допомагає позбутись зайвих кілограмів та не шкодить здоров'я. Можете забути про білкові та середземноморські дієти!
Дієтологи Евелін Трибол та Еліс Реш дійшли до висновку, що найефективнішою та найбезпечнішою для організму дієтою є саме інтуїтивне харчування.
І ще: Названо найшкідливіші харчові звички
Річ у тому, що такий підхід допомагає швидко втрачати вагу, а також не вимагає обмеження у їжі. Саме останнє є найбільшою проблемою інших дієт, адже заборона улюблених смаколиків призводить до зривів та психологічного тиску на себе ж. Тому чимало дієт, хоч і дозволяють ненадовго позбутись кілограмів, але можуть викликати депресію та інші розлади.
Водночас, інтуїтивне харчування доволі просто - достатньо дослухатись до організму під час трапези. Якщо ви потребуєте чогось, то споживаєте це. Звісно ж, у розумних межах. Також не варто забувати про відчуття після їжі, адже там можна визначити, які продукти насправді приносять не задоволення, а важкість. А все тому, що насправді ця дієта спрямована не просто не схуднення, а на позбавлення причин для переїдання.
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