Ефективні способи врятуватися від спеки

Доктор Бахер Аль-Саїд дав поради з виживання в спеку. Зокрема, рекомендується в обов'язковому порядку носити з собою пляшку з водою.

При значному підвищенні температури на вулиці підвищується ймовірність сонячного удару, що супроводжується ознаками: слабкість, головний біль, запаморочення, миготіння мушок, нудота, коливання артеріального тиску, порушення серцевої діяльності.

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У зв'язку з чим Бахер Аль-Саїд розповів, як уникнути негативного впливу на здоров'я в спеку. Зокрема, доктор радить уникати прямого впливу сонячних променів, без необхідності не виходити з дому в обідню пору, використовувати головні убори. При ходьбі бажано шукати тінь.

Також доктор настійно порекомендував використання сонцезахисних окулярів, тримати при собі пляшку з водою для зволоження тіла і запобігання теплового стресу. Ще одна порада – обов'язкове застосування стерильних вологих серветок або гелю для рук, бо це літо – ще й сезон шкірних захворювань.

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