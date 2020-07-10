Як зрозуміти, що вас скоро звільнять

Є безліч причин, через які ваша робота наражається на ризик, деякі з них ви можете контролювати, а інші – ні, значить, важливо вміти помічати сигнали тривоги.

Зміни нагорі

Все може змінитися після перестановок в керівництві, якщо в результаті ваша посада, підрозділ або компанія перейшли в підпорядкування іншого керівника. Зміни в керівництві можуть спричинити кадрові рішення щодо окремих співробітників або цілих команд. Новому начальнику можуть знадобитися інші точки зору, або він вирішить найняти своїх знайомих, що для існуючих співробітників буде поганою ознакою.

І ще: Три поради тим, хто постійно нервується на роботі

Проаналізуйте себе

Можливо, зауваження ваших колег і шефа небезпідставні. Може бути, ви ігноруєте корпоративні традиції і негласні правила компанії, поводитеся зухвало, хвалитеся, фліртуєте, безвідповідально ставитеся до своїх функціональних обов'язків. Усвідомте, що ви робите не так, і почніть робити правильно.

Призначають менше проєктів

Якщо в своїй групі ви були першим кандидатом в керівники нового проєкту, але раптово до вас більше не звертаються, навіть якщо ви відкриті до пропозицій, – це поганий знак. Без попередження і протягом декількох тижнів ви виявите, що найважливіші ваші завдання були передані колезі. Кожен раз, коли ви намагатиметься поговорити про це зі своїм керівником, ви не зможете добитися нічого, крім виправдань і плутаних пояснень.

Це цікаво: Як бути ефективним на своїй роботі