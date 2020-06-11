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Ефективні способи впоратися зі спекою

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Спека - фото 1
Спека / kanalukraina

Настала довгоочікувана спека! Але далеко не всі раді цьому факту. Як пережити спеку вдома, на вулиці і на роботі розповідаємо нижче.

Правильно одягайтеся

Носіть в спеку світлий вільний одяг, він краще зберігає прохолоду. Також перед виходом на вулицю корисно трохи намочити те, що ви одягаєте. Як пояснюють вчені, для випаровування води необхідна теплова енергія, і ця енергія виходить від тіла, охолоджуючи його.

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Теплий душ

Думка про те, що холодний душ швидше за все здатний знизити температуру тіла, помилкова. Річ у тому, що в цьому випадку організм реагує на різке зниження температури, намагаючись зберегти тепло. Найкраще використовувати злегка прохолодну воду, температура якої трохи вища 20 градусів.

Відкривайте вікна правильно

Якщо вікна вдома горизонтально відкриваються і мають стулки, можна дуже ефективно охолодити кімнату, відкриваючи стулки знизу і зверху. Тепле повітря буде виходити з кімнати, а прохолодне надходити через нижню частину вікна.

Літо - фото 409458
Літо

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Джерело: kanalukraina
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