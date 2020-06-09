Шість видів COVID-19 виявили вчені

Вчені проаналізували понад 10 тисяч зразків нового коронавірусу. Фахівці виділили цілих 6 видів вірусу.

Вчені з різних куточків планети після дослідження понад 10 тисяч зразків коронавірусної інфекції прийшли до висновку, що існує кілька його різновидів.

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Результати дослідження опубліковані в електронній науковій бібліотеці bioRxiv. Завдяки новому алгоритму фахівці вивчили 10,4 тис. штамів SARS-CoV-2 і знайшли шість клональних груп цього вірусу, які поширюються по всьому світу. Відомо, що збудником COVID-19 в тому числі є цей штам. Вчені з'ясували, що він мутує приблизно з такою ж швидкістю, що і збудник грипу. Правда, вчені досі не з'ясували, яким чином ці зміни впливають на заразність і інші властивості вірусу.

Аналіз дозволив автору дослідження і його колегам відкрити кілька ділянок, структура яких мало змінилася за весь час епідемії. Ці ділянки, як припускають вчені, особливо важливі для поширення SARS-CoV-2. Їх вивчення допоможе створити ліки і вакцини, які можуть діяти майже на всі різновиди вірусу.

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