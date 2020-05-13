Киця: DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп

Після трьох років мовчання DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп на пісню "Киця". Зацініть запальний хіт, який точно підніме вам настрій!

З моменту прем'єри хіта "Чекаю.Цьом" ні Оля, ні DZIDZIO не коментували чутки про свій роман. Рівно за 3 роки в новій пісні "Киця" вони знову їх не коментують, але кажуть "мяу" і просять читати між рядків.

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Дует проговорився, що кліп знімати вони не збиралися. Ідея з'явилася, коли обоє сиділи в телефонах. DZIDZIO показав Цибульській відео, яке його смартфон сам змонтував з кадрів, на яких він потайки знімав Олю, поки та не здогадувалася.

Дивитись онлайн кліп DZIDZIO & Оля Цибульська – Киця:

Текст і слова пісні "Киця"

Коли розвіється туман,

Ти знов розтанеш і подзвониш,

Я покладу собі в карман

Від твого серця срібний ключ

Коли розвіється туман,

Я скажу всім своїм знайомим

До тебе ніби не жила

Тільки не муч мене, не муч

Киця, очі – чорниця

Губи – суниця

Ти знов попав

Киця, зранку до ночі

Хоче любиться

Ну скажи Мяу

Коли настане новий день

Ми будем пити разом каву

Сміятись голосом дітей,

Пісні писати про любов

Коли настане новий день,

Я посміхнусь тобі ласкаво,

Попрошу зорі познімать

Мені з небес руками знов

Киця, очі – чорниця

Губи – суниця

Ти знов попав

Киця, зранку до ночі

Хоче любиться

Ну скажи Мяу

Я так давно тебе чекав

І ти до мене прилетіла

Не відпущу тебе, my love

Моє тіло для твого тіла

Киця, очі – чорниця

Губи – суниця

Ти знов попав

Киця, зранку до ночі

Хоче любиться

Ну скажи Мяу

Киця

Киця

Киця

Я знов попав

Киця

зранку до ночі хоче любиться

Ну скажи

Мяу

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