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Джуманджі 2: Наступний рівень: дивіться перший трейлер фільму

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Джуманджі: Наступний рівень, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Джуманджі: Наступний рівень, дивитись трейлер фільму онлайн / geektyrant

У мережі показали перший трейлер до Джуманджі 2: Наступний рівень (JUMANJI: THE NEXT LEVEL) з Двейном Джонсоном та Денні ДеВіто. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Sony Pictures потішив фанатів продовженням стрічки про небезпечну та захопливу гру "Джуманджі: Наступний рівень", прем'єра якого запланована на 13 грудня 2019 року.

Більше: Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця

Сюжет фільму розгортається за кілька років після подій першої частини (Джуманджі: Поклик джунглів). Цього разу таємнича гра захопить поповниться новими героями, яким доведеться рятувати свого друга.

У головних ролях: Двен Джонсон, Карен Гіллан, Кевін Харт, нік Джонас, Денні Гловер, Джек Блек та Денні ДеВіто.

Джуманджі: Наступний рівень, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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