Джулія Робертс спростувала чутки про розлучення: фотофакт

Голлівудська зірка Джулія Робертс опублікувала романтичне фото на честь річниці весілля з кінооператором Деніелом Модером.

Попри чутки про їхнє розлучення, що з'явилися в квітні цього року, пара в чудових стосунках і, судячи з усього, не збирається розлучатися.

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На знімку, опублікованому в Instagram, 52-річна Джулія ніжно цілує свого чоловіка Деніела. Фото актриса підписала коротко: 18 років. Робертс і Модер одружилися 4 липня 2002 року. У 2004 році у пари народилися двійнята: Хезел Патріша і Фіннеас Уолтер, а трьома роками пізніше син, якого назвали Генрі Деніел.

Відзначимо, що для Джулії цей шлюб став другим. У 1995 році вона розлучилася зі співаком Лайлом Ловеттом, з яким прожила менше двох років.

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