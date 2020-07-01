ONUKA рекомендує: 5 документальних фільмів, які ви подивитесь на одному диханні

Співачка Ната Жижченко, відома під псевдонімом ONUKA, поділилася списком улюблених документальних фільмів. З'ясувалось, що це її улюблений кіножанр, тому вона точно знається на ньому. Зацініть добірку від зірки!

За словами ONUKA, документальні фільми – це один з її улюблених видів контенту. Співачка назвала стрічки, які недавно переглянула на Netflix, і вони варті й вашої уваги.

Історія Діани

Дивитись The Story of Diana

Фільм про сьогоднішню іменинницю – легендарну принцесу Діану. У стрічці за допомогою інтерв'ю з різними людьми – від істориків до тих, хто особисто знав леді Ді – розповідають історію життя члена королівської сім’ї та її вплив не лише на Великобританію, а й увесь світ.

Бесіди з убивцею: Стрічки Теда Банді

Дивитись онлайн Conversations with a Killer

Цей мінісеріал, як і художній фільм "Звабливий, поганий, злий", вийшов минулоріч до річниці страти відомого американського серійного вбивці. У цьому серіалі також за допомогою інтерв'ю з самим Банді, його сім'єю та друзями й навіть уцілілими жертвами досліджують життя маніяка, демонструють архівні кадри та поліцейські докази.

Диявол по сусідству

Дивитись The Devil Next Door

Це серіал про Джона Дем'янюка aka "Івана Грозного", якого звинуватили у нацистських злочинах – співучасті у вбивстві 28 000 полонених концентраційного табору. Серіал будується на контроверсійних звинуваченнях Дем'янюка та на їх оскарженнях.

Король тигрів

Дивитись Tiger King

Мабуть, найгучніша прем'єра Netflix цього року, яку переглянули ледь не всі під час карантину. А якщо ви не встигли, то обов'язково подивіться – серіал вартий тієї уваги, яку йому приділили, наголошує ONUKA. у центрі шоу історія володаря зоопарку Джо Екзотика. А сюжет цілком описує повна назва серіалу – "Король тигрів: вбивства, свавілля і безумство".

Не займайте котів: Полювання на Інтернет-вбивцю

За словами Нати Жижченко, це один з найкращих документальних релізів 2019 року, який розповідає про онлайн-полювання на канадського психопата та вбивцю Луку Маньотту. Цікаво, що "полювання" почалося з ініціативи двох американців, які створили спільноту у Facebook, якій вдалось зібрати докази проти Луки. Серіал демонструє силу Інтернету у повному й найкращому його прояві.

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