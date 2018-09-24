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Джошуа попросив фанатів допомогти йому вибрати суперника

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Боксер Ентоні Джошуа - фото 1
Боксер Ентоні Джошуа / boxingnews

Чемпіон світу WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа вирішив провести свій наступний бій 13 квітня на стадіоні Вемблі, проте з ким буде битися боксер поки невідомо.

Британець в своєму Twitter-акаунті попросив фанатів допомогти йому з суперником – вони повинні проголосувати за того, з ким вони хочуть побачити бій. При цьому боксер запропонував три варіанти на вибір.

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Варто відзначити, що зараз проголосували вже понад 450 000 тисяч осіб. Кандидатура Деонтея Вайлдера заробила найбільше голосів. Другий в голосуванні – Тайсон Ф'юрі і дуже мало бажаючих побачити бій з Діліаном Вайтом.

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