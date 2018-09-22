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Усику довелося здати допінг-тест перед боєм Джошуа – Повєткін

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Олександр Усик - фото 1
Олександр Усик / Instagram

Абсолютному чемпіонові світу у важкій вазі Олександру Усику (15-0, 11 КО), який прибув напередодні до столиці Англії, довелося пройти незапланований допінг-тест.

Наш боксер прилетів на лондонський бій чемпіона в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) проти Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО), де його і знайшли допінг-офіцери Добровільного антиндопінгового агентства (VADA).

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"Ми завжди за чистий спорт. VADA сьогодні вранці навідалася до Олександра Усика", – написав у Instagram менеджер українця Егіс Клімас.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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