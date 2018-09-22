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Тайсон Ф'юрі отримав новий шанс стати чемпіоном світу

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Тайсон Ф'юрі - фото 1
Тайсон Ф'юрі / dpchas

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, який у 2015 році завдав першої за 11 років поразки українцю Володимиру Кличку, отримав новий шанс повернути собі звання чемпіона світу.

Як повідомляє компанія Premier Boxing Champions в своєму Twitter, 1 грудня британець битиметься за пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) з чинним володарем цього титулу американцем Деонтеєм Вайлдером.

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Боксери вже підписали контракт на цей поєдинок, про що вже підтвердили на своїх сторінках в соцмережах. Поки залишається неузгодженим місце проведення бою. Бій Вайлдер – Ф'юрі буде показаний по системі pay-per-view.

Обидва боксери ще не програвали в своїй професійній кар'єрі. В активі Аайлдера 40 перемог (39 нокаутом), Ф'юрі 27 раз йшов з рингу переможцем, 19 з яких – достроково.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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