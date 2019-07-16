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Джордж Мартін розсекретив свою нову книгу

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Джордж Мартін нарешті працює у зручному режимі - фото 1
Джордж Мартін нарешті працює у зручному режимі / pushsquare

Американський письменник Джордж Мартін висловився про свою нову книгу із циклу Пісня льоду й полум'я.

Автор чітко дав зрозуміти, що шанувальникам доведеться запастися терпінням, тому що чекати її доведеться довго.

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Джордж Мартін зізнався, що його видавець чинив на нього тиск, заявляючи про необхідність випустити книгу до прем'єри фінального сезону Гри престолів. Однак сам письменник залишався непохитним і не пішов на поводу у видавця. "Я хочу не лише закінчити її, а й зробити настільки хорошою, наскільки можливо", – зазначив він.

Після того, як серіал завершився, Джордж Мартін нарешті зміг розслабитися і працювати в зручному йому темпі. "Я пишу книгу. Вона буде готова, коли буде готова", – висловився письменник. Після цієї книги він запланував роботу над наступною і останньою книгою циклу – Мрії про весну.

Цикл Пісня льоду й полум'я - фото 341339
Цикл Пісня льоду й полум'я

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Джерело: ew.com
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