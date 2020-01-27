Джордж Мартін розповів про книжковий фінал Гри престолів

Яким буде фінал у книжці про Гру престолів

Творець "Гри престолів" Джордж Мартін поділився з шанувальниками, як закінчиться книжкова версія серіалу, і чи справді буде така очевидна різниця. Сподіваємось, новою книгою він займається так само активно, як і власним блогом.

Письменник Джордж Мартін зізнався, що не очікував на те, що серіал завершиться швидше, аніж у світ вийде нова частина книжки.

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Тому глядачі "Гри престолів", більшість яких добряче засмутив фінальний сезон, мають шанс отримати альтернативну кінцівку. Автор наголосив, що фінал "Пісні льоду та полум'я" відчутно різнитиметься з екранною версією.

Як так трапилось? За словами Мартіна, глядачі побачили лише один із можливих завершень. А от найбільше здивує фанатів доля родини Старків. Відзначимо, що зараз письменник працює над частинами "Вітри зими" та "Мрія весни", тому очікувати на швидкий вихід книжкового фіналу не варто.

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