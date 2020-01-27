Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Джордж Мартін розповів про книжковий фінал Гри престолів

  • 27
Яким буде фінал у книжці про Гру престолів - фото 1
Яким буде фінал у книжці про Гру престолів

Творець "Гри престолів" Джордж Мартін поділився з шанувальниками, як закінчиться книжкова версія серіалу, і чи справді буде така очевидна різниця. Сподіваємось, новою книгою він займається так само активно, як і власним блогом.

Письменник Джордж Мартін зізнався, що не очікував на те, що серіал завершиться швидше, аніж у світ вийде нова частина книжки.

І ще: Чому "Матір драконів" Емілія Кларк не робить селфі з фанатами

Тому глядачі "Гри престолів", більшість яких добряче засмутив фінальний сезон, мають шанс отримати альтернативну кінцівку. Автор наголосив, що фінал "Пісні льоду та полум'я" відчутно різнитиметься з екранною версією.

via GIPHY

Як так трапилось? За словами Мартіна, глядачі побачили лише один із можливих завершень. А от найбільше здивує фанатів доля родини Старків. Відзначимо, що зараз письменник працює над частинами "Вітри зими" та "Мрія весни", тому очікувати на швидкий вихід книжкового фіналу не варто.

via GIPHY

Читайте також: Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)
  • 24 cічня, 17:31
  • 2041
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 1061
Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
  • 24 cічня, 09:14
  • 695
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини