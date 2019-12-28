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Чому "Матір драконів" Емілія Кларк не робить селфі з фанатами

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Емілія Кларк вразила зізнанням про фанатів - фото 1
Емілія Кларк вразила зізнанням про фанатів

Популярна акторка Емілія Кларк зізналась, чому припинила робити спільні фото з шанувальниками. Виявилось, що у зірки був дуже неприємний досвід.

33-річна британська акторка Емілія Кларк, славу якій принесла роль Дейенеріс у серіалі "Гра престолів", зробила несподіване зізнання, чому ж відмовляється від селфі зі своїми фанатами. Нещодавно вона стала гостею на подкасті Table з журналісткою Джессі Вар, де й розповіла про свій травматичний досвід.

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"Я йшла аеропортом і в мене почалась панічна атака через повне виснаження. Я розмовляла телефоном з мамою і сказала їй, що не можу дихати. І раптом до мене підбігає хлопець з проханням зробити з ним фото. Я стою і в мене просто течуть сльози. Я сказала йому, що не можу, але він продовжував просити "Ну, будь ласка, це всього лише хвилинка". Це було жахливо. Відтоді я відмовляюсь від селфі, зате пропоную залишити автограф", – поділилась Емілія.

Насправді таких ситуацій чимало трапляється у різних зірок, адже прихильники не завжди звертають увагу на момент, коли побачили своїх улюбленців. Тому не лише серед зірок повинна бути етика спілкування зі своїми фанатами, а й навпаки.

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Джерело: dailymail
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