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Не довго музика грала: Бред Пітт розстався з 27-річною Ніколь Потуральскі
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Роман актора Бреда Пітта і німецької моделі Ніколь Потуральскі викрили швидко, але ось тривав він недовго.
Інсайдер повідомляє, що зірка Бійцівського клубу розійшовся зі своєю молодою коханою і причиною цьому вчинку могла стати відстань.
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Як відомо, Бред Пітт живе в Лос-Анджелесі і продовжує боротися за опіку над своїми дітьми з ексдружиною Анджеліною Джолі, а модель зі своїм сином живе в Німеччині. Передбачається, що роман знаменитостей не пройшов випробування відстанню.
Нагадаємо, що вперше пару побачили разом в аеропорту Парижу, звідки вони на приватному літаку голлівудської зірки вирушили на південь Франції, де у актора є розкішний маєток. Там вони відпочивали і насолоджувалися товариством один одного. ЗМІ з'ясували, що влітку Ніколь навіть познайомила Бреда Пітта зі своїм сином, а це говорить про те, що вона серйозно ставилася до їх роману.
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