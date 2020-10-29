Не довго музика грала: Бред Пітт розстався з 27-річною Ніколь Потуральскі

Роман актора Бреда Пітта і німецької моделі Ніколь Потуральскі викрили швидко, але ось тривав він недовго.

Інсайдер повідомляє, що зірка Бійцівського клубу розійшовся зі своєю молодою коханою і причиною цьому вчинку могла стати відстань.

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Як відомо, Бред Пітт живе в Лос-Анджелесі і продовжує боротися за опіку над своїми дітьми з ексдружиною Анджеліною Джолі, а модель зі своїм сином живе в Німеччині. Передбачається, що роман знаменитостей не пройшов випробування відстанню.

Нагадаємо, що вперше пару побачили разом в аеропорту Парижу, звідки вони на приватному літаку голлівудської зірки вирушили на південь Франції, де у актора є розкішний маєток. Там вони відпочивали і насолоджувалися товариством один одного. ЗМІ з'ясували, що влітку Ніколь навіть познайомила Бреда Пітта зі своїм сином, а це говорить про те, що вона серйозно ставилася до їх роману.

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