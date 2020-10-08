Дивіться трейлер фільму Мінамата, в якому Джонні Депп грає фотографа видання Life

На YouTube-каналі журналу Empire з'явився міжнародний трейлер драми "Мінамата". Головну роль у стрічці виконав Джонні Депп. Дивіться трейлер картини на Радіо МАКСИМУМ.

У фільмі "Мінамата" Джонні Депп зіграв фотографа Вільяма Юджина Сміта, який у 1971 році за завданням журналу Life відправляється з Нью-Йорка у невелике японське містечко Мінамата, щоб відобразити наслідки сильного промислового забруднення місцевої води ртуттю, пов'язаного з діяльністю хімічної корпорації Chisso. Також у картині знялися Білл Найі і Хіроюкі Санада.

Це цікаво: 355: дивіться трейлер шпигунського фільму з сексуальною зіркою Воно

Режисером і одним зі сценаристів фільму став Ендрю Левітас. Основою для сюжету послужила книга, яку написав сам Сміт у співавторстві зі своєю дружиною Ейлін Міоко Сміт.

Мінімата – дивіться трейлер фільму з Джонні Деппом у головній ролі:

Світова прем'єра "Мінамати" відбулася на Берлінському кінофестивалі. В український прокат стрічка повинна вийти 20 грудня.

Раніше стало відомо, що Джонні Депп може повернутися до образу капітана Джека Горобця задля зйомок у шостій частині "Піратів Карибського моря".

Читайте також: Хто з голлівудських акторів найчастіше з'являється у секс-сценах: цікаве дослідження