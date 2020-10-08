Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Дивіться трейлер фільму Мінамата, в якому Джонні Депп грає фотографа видання Life

  • 16
Джонні Депп зіграв фотографа Life у новому фільмі - фото 1
Джонні Депп зіграв фотографа Life у новому фільмі

На YouTube-каналі журналу Empire з'явився міжнародний трейлер драми "Мінамата". Головну роль у стрічці виконав Джонні Депп. Дивіться трейлер картини на Радіо МАКСИМУМ.

У фільмі "Мінамата" Джонні Депп зіграв фотографа Вільяма Юджина Сміта, який у 1971 році за завданням журналу Life відправляється з Нью-Йорка у невелике японське містечко Мінамата, щоб відобразити наслідки сильного промислового забруднення місцевої води ртуттю, пов'язаного з діяльністю хімічної корпорації Chisso. Також у картині знялися Білл Найі і Хіроюкі Санада.

Це цікаво: 355: дивіться трейлер шпигунського фільму з сексуальною зіркою Воно

Режисером і одним зі сценаристів фільму став Ендрю Левітас. Основою для сюжету послужила книга, яку написав сам Сміт у співавторстві зі своєю дружиною Ейлін Міоко Сміт.

Мінімата – дивіться трейлер фільму з Джонні Деппом у головній ролі:

Світова прем'єра "Мінамати" відбулася на Берлінському кінофестивалі. В український прокат стрічка повинна вийти 20 грудня.

Раніше стало відомо, що Джонні Депп може повернутися до образу капітана Джека Горобця задля зйомок у шостій частині "Піратів Карибського моря".

Читайте також: Хто з голлівудських акторів найчастіше з'являється у секс-сценах: цікаве дослідження

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 14600
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 28723
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2566557
Загрузка...
Новини