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Джонні Депп з'явився у Сімейці Адамсів: круте відео, яке з'явилося завдяки нейромережі

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Джонні Депп з'явився у Сімейці Адамсів - фото 1
Джонні Депп з'явився у Сімейці Адамсів

Ютуб-блогер під ніком stryder HD вирішив дещо переосмислити популярний фільм "Сімейка Адамсів". У його версії Рауля Хуліо замінив Джонні Депп. І виглядає дуже органічно, мусимо визнати.

Звичайно ж, що нова версія "Сімейки Адамсів" з'явилася за допомогою технології DeepFake. Вона дозволила замінити обличчя Рауля Хуліа на Джонні Деппа.

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Завдяки нейронній мережі автор ролика наклав обличчя Деппа поверх обличчя Рауля Хуліо, який грав Гомеса Аддамса, а обличчя Крістіни Річчі – поверх особи Анжеліки Г'юстон, яка зіграла Мортішу Аддамс. В оригінальному фільмі Річчі виконувала роль Вензді Аддамс.

Раніше ЗМІ повідомляли, що режисер Тім Бертон, котрий неодноразово співпрацював з Деппом, займеться серіалом "Сімейка Адамсів". А мультфільм "Сімейка Адамс" отримає продовження. Уже навіть є тизер з анонсом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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