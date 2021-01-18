Країна чудес Віллі з Ніколасом Кейджем: дивіться перший трейлер фільму

Movieclips Trailers показав трейлер фільму "Країна чудес Віллі" з актором Ніколасом Кейджем. Дивимося разом!

Ролик був розміщений на YouTube-каналі. Режисером трилера, вихід якого запланований на лютий 2021 став Кевін Льюїс.

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За сюжетом фільму головний герой в особі Кейджа працює прибиральником в дитячому розважальному центрі. Коли він залишається там ночувати, механічні атракціони починають оживати і намагаються знищити героя. Разом з Ніколасом Кейджем в Країні чудес Віллі знялися Терейл Хілл (Кобра Кай, З любов'ю, Саймон) і Бет Грант (Людина дощу, Донні Дарко).

Фільм вийде на екрани 12 лютого.

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