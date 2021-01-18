Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Країна чудес Віллі з Ніколасом Кейджем: дивіться перший трейлер фільму

  • 2
Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Movieclips Trailers показав трейлер фільму "Країна чудес Віллі" з актором Ніколасом Кейджем. Дивимося разом!

Ролик був розміщений на YouTube-каналі. Режисером трилера, вихід якого запланований на лютий 2021 став Кевін Льюїс.

І ще: Дрібниці: дивіться перший трейлер трилера з Вашингтоном, Малеком та Лето

За сюжетом фільму головний герой в особі Кейджа працює прибиральником в дитячому розважальному центрі. Коли він залишається там ночувати, механічні атракціони починають оживати і намагаються знищити героя. Разом з Ніколасом Кейджем в Країні чудес Віллі знялися Терейл Хілл (Кобра Кай, З любов'ю, Саймон) і Бет Грант (Людина дощу, Донні Дарко).

Фільм вийде на екрани 12 лютого.

Раніше Netflix випустив трейлер нового документального серіалу Мартіна Скорсезе "Уяви, що це місто", який присвячений письменниці з Нью-Йорка Френ Лебовіц.

Це цікаво: На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 301258
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 833
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2027
Загрузка...
Новини