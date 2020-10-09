Сімейка Адамсів 2: дивіться тизер продовження популярного мультфільму

На YouTube-каналі компанії Metro-Goldwyn-Mayer з'явився тизер продовження мультфільму "Сімейка Адамсів". Дивіться ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Прем'єра мультфільму "Сімейка Адамсів 2" запланована на жовтень 2021 року – до святкування Хеллоуїна. Сюжет картини поки не розкривається.

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"Сиквел, як оригінально", – каже в ролику Венсдей Аддамс.

Перша частина "Сімейки Адамсів" вийшла у жовтні 2019 року, зібравши у світовому прокаті трохи більше як 200 мільйонів доларів при бюджеті у 24 мільйони.

Сімейка Адамсів 2 – дивіться тизер нового мультфільму:

Персонажів озвучили Оскар Айзек, Шарліз Терон, Хлоя Грейс Морец, Фінн Вулфард, Снуп Догг, Бетт Мідлер, Мартін Шорт та Еллісон Дженні. Майже всі вони взяли участь у роботі над новим мультфільмом.

Режисурою знову займалися Грег Тірнан і Конрад Вернон.

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