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Дім Ґуччі: Леді Гага розкрила подробиці вирізаної секс-сцени з Сальмою Хайєк
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Леді Гага стала гостею програми "Джиммі Кіммел у прямому ефірі". Зірка розповіла усі подробиці зйомки інтимної сцени із Сальмою Хайєк. Тієї самої, яку вирізали з фінальної версії фільму "Дім Ґуччі".
Леді Гага, говорячи з акцентом Патриції Реджані, згадала, як вона вперше заговорила про сексуальну сцену із Сальмою Хайєк. Дуже шкода, що вона не увійшла в фінальну версію фільму "Дім Ґуччі".
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"Я сказала: "Добре, я подумала, знаєш, після того, як у Мауріціо вистрілять і тобі зателефонують, щоб повідомити, що він мертвий, я підійду до тебе і поцілую", – згадує актриса. – А вона така: "Що?!"
Режисер Рідлі Скотт дав дозвіл на зйомку цієї сцени, але, на жаль, вона не увійшла до остаточної версії. Попри те, що ми не зможемо побачити епізод на екрані, Гага докладно розповіла, як все відбувалося.
"Сальма йшла по дому, і камера йшла за її ногами, поки всі її кішки йшли за нею, і Сальма, щоб змусити кішок слідувати за нею, поклала у свої чоботи котячу м'яту, і кішки пішли за нею, – розповідає Гага, поки публіка регоче. – Потім нас оточують кішки, і ми починаємо цілуватися – і я цілувалась із Сальмою Хайєк, – продовжує гостя програми. – Я така, знаєте, як набридлива дитина у школі, яка хвалиться, що цілувалася з популярною дівчинкою, але не має доказів".
Також під час бесіди Гага серед іншого розповіла, що її сім'я думає про її акцент у "Домі Ґуччі", її невдале прослуховування для реклами Lenscrafters та її виступ на Суперкубку.
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