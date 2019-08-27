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Джокер: з'явились нові тизери фільму з Хоакіном Феніксом
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Новий фільм Джокер (Joker), де головну роль виконав Хоакін Фенікс, ще не вийшов у світ, але вже встиг прикувати до себе чимало уваги. навіть його режисер не втримався, щоб не виставити свіжі тизери! Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Сценарист та режисер новенької стрічки про Джокера Тодд Філліпс (Похмілля у Вегасі, Проєкт Х: Дорвались) потішив фанатів одразу 6 коротенькими тизерами на своєму профілі в соцмережі Instagram. Всі ролики об'єднує єдина фраза, яку можна скласти, і це дата виходу повноцінного трейлера, а саме 28 серпня. Нагадаємо, що прем'єра фільму "Джокер" запланована вже на 3 жовтня.
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Сюжет відрізнятиметься від коміксів DC, адже показуватиме Артура Блека, який мріє стати коміком. Однак його життя надто складне, а погляди хлопця надто щирі для цього жорстокого світу. Новий Джокер справді матиме обґрунтування своєї ненависті до суспільства.
У головних ролях: Хоакін Фенікс, Роберт де Ніро, Зазі Бітц, Френсіс Конрой, Марк Марон.
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