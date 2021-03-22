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Джо Байден тричі спіткнувся, піднімаючись трапом на борт літака

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Джо Байден - фото 1
Джо Байден

Американський президент Джо Байден кілька разів спіткнувся, піднімаючись по трапу на борт номер один. Відео інциденту з різних ракурсів з'явилися у мережі.

Джо Байден спіткнувся три рази поспіль, коли підіймався по трапу на борт номер один, повідомляє The New York Times. Лідер Білого дому все ж таки дістався до салону літака без видимих травм. Як зазначає видання, Байден – найстаріший з усіх, кого коли-небудь вибирали на пост глави США.

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78-річний президент Сполучених Штатів Америки відображений на відео у той момент, коли неодноразово втрачав опору і спотикався під час посадки на літак з авіабази Ендрюс в Меріленді. Звідти лідер Білого дому збирався податися в Атланту, штат Джорджія.

Як повідомляється, Байден, схоже, не отримав жодних травм, і йому вдалося відновити самоконтроль. Піднявшись нагору по трапу, застеленому червоною килимовою доріжкою, президент США віддав честь військовослужбовцям, які його очікували.

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