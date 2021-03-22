Джо Байден тричі спіткнувся, піднімаючись трапом на борт літака

Американський президент Джо Байден кілька разів спіткнувся, піднімаючись по трапу на борт номер один. Відео інциденту з різних ракурсів з'явилися у мережі.

Джо Байден спіткнувся три рази поспіль, коли підіймався по трапу на борт номер один, повідомляє The New York Times. Лідер Білого дому все ж таки дістався до салону літака без видимих травм. Як зазначає видання, Байден – найстаріший з усіх, кого коли-небудь вибирали на пост глави США.

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President Biden stumbled and recovered as he climbed aboard Air Force One on his way to Georgia pic.twitter.com/92N05Ukcvk — Trevor Hunnicutt (@TrevorNews) March 19, 2021

78-річний президент Сполучених Штатів Америки відображений на відео у той момент, коли неодноразово втрачав опору і спотикався під час посадки на літак з авіабази Ендрюс в Меріленді. Звідти лідер Білого дому збирався податися в Атланту, штат Джорджія.

Як повідомляється, Байден, схоже, не отримав жодних травм, і йому вдалося відновити самоконтроль. Піднявшись нагору по трапу, застеленому червоною килимовою доріжкою, президент США віддав честь військовослужбовцям, які його очікували.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32 — Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021

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