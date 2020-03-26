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Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу

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Ці собаки надихають залишатися вдома - фото 1
Ці собаки надихають залишатися вдома

Поки весь світ переживає економічний колапс, хтось, навпаки, піднімається на хвилі невідомості і страху перед майбутнім. Ось, наприклад, Instagram-сторінка собак, що "працюють" з дому, – @dogsworkingfromhome. Підписуйтесь та надихайтесь на дистанційну роботу!

Власники акаунту вчасно пожвавішали і почали викладати чарівні і смішні фотографії собак, які "працюють" вдома зі своїми господарями. Причому власники акаунту навіть не створюють контент: фотографії собак їм надсилають самі господарі собак! Ось вона, ідеальна бізнес-модель. Всього за тиждень @dogsworkingfromhome набрав 50 з гаком тисяч підписників.

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Тобто ви теж можете відправити їм смішне фото своєї собаки (ще один плюс володіння цією розумною твариною), яка "працює дистанційно", і, якщо воно здасться модераторам досить милим і його опублікують, все, що вам залишиться – радіти славі, яка несподівано звалилась на вашого улюбленця.

Дивіться найкращі та найкумедніші, на нашу думку, світлини та залишайтеся вдома:

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394247

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394248

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394249

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394250

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394251

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394252

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394253

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394254

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394255

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394256

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394257

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394258

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394259

Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу - фото 394260

А також насолоджуйтесь відеоінструкцією, яка покаже правила поведінки під час карантину:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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