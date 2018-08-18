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Джим Керрі розповів, які в нього були плани на Голлівуд
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Актор Джим Керрі знявся для обкладинки журналу The Hollywood Reporter і вперше за кілька років дав велике інтерв'ю, в якому розповів про те, чому зробив паузу в кар'єрі, як почав малювати антитрамповські карикатури і чому погодився знятися в новому проекті Мішеля Гондрі.
У Голлівуді всі пам'ятають Джима Керрі як комедійного актора, який знімався у фільмах буквально в одному за іншим. "Тупий і ще тупіший", "Ейс Вентура", "Маска" – всі ці комедії принесли кіностудіям скажені гроші. У відповідь вони виписували йому величезні чеки (в якийсь момент Керрі отримував $ 20 мільйонів за фільм), які актор втомився тратити.
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Основна мета, яку переслідував Керрі, – виставити головного героя посміховиськом.
Я не планував приєднатися до Голлівуду, а зруйнувати його, – пояснює актор.
Але з часом все це змінилося. Керрі став з'являтися на екранах все рідше і рідше, поки і зовсім не перестав.
"Просто я більше не хотів бути в цьому бізнесі, – пояснює актор. – Мені не подобалося те, що відбувалося, те, як корпорації все більше контролювали весь процес. Можливо, вплинуло і те, що мене потягнуло до живопису, – тут немає ніякого комітету, який би говорив тобі, що треба зобразити на полотні ".
Після того як Дональд Трамп став президентом США, Джим Керрі почав робити перші кроки в жанрі політичної карикатури. Малювати маркерами в альбомі акторові виразно подобалося більше, ніж бути залученим у шоу-бізнес.
"У мене є необхідність перетворювати негарні речі, які я бачу в світі, на мистецтво", – говорить Керрі.
Фоловерів Джима оцінили протестне захоплення улюбленого актора.
"Я знав, що рано чи пізно зрозумію, як правильно користуватися Twitter, – захоплюється Джим, дивлячись на сотні ретвітів своїх ескізів. – Мій менеджер колись говорив: "Нічого там Не пиши. Ти чортів псих". В якійсь мірі він прислухається до нього і не веде свої акаунти в соцмережах самостійно. Цим займаються як мінімум троє людей, яких він називає "просто приятелями".
Будинок Керрі жартома називали "Буддійським монастирем", але після захоплення живописом будинок дещо змінився. Кожну стіну в будинку актор прикрасив своєю картиною: у передпокої розвішані зображення Ісуса кожної раси, в їдальні – Ліндсі Лохан під час судового процесу в 2011 році, а в спальні – картина "Барбі і Кен грають в Бонні і Клайда", на якій зображена фінальна сцена смерті героїв фільму.
"Немає кращого способу провести ніч, ніж запросити друзів, – каже Джим, – а потім нацькувати на них якогось доктора філософії або когось на кшталт Екхарт Толле [американський письменник, філософ і духовний вчитель] і просто закидати їх питаннями".
"Батьки сприймали мої дитячі уявлення як щось особливе. Я був для них особливим, – каже Керрі. – Я завжди був з іншої планети, але їм це подобалося, вони це заохочували".
"Більшість професійних коміків багато років відточують одну і ту ж сценку, а потім з'явився Джим, який просто виходить на сцену і вихлюпує все, що йому стукнуло в голову, – каже його друг, продюсер і режисер Джадд Апатоу, з яким вони разом співпрацювали на фільмі "Кабельник". – Це було спонтанно, сміливо і небезпечно. Він один з тих людей, про яких коміки говорять так, ніби він зовсім в іншому бізнесі, ніж всі інші. Це як якщо б звичайна рок-група розповідала про те, що робить Девід Бові".
Слава змінила звичне життя актора. Разом з деякими перевагами у вигляді дорогих машин і вертольотів, які надсилає за ним студія, популярність принесла Джиму купу незручностей.
"Це як невагомість, – каже Керрі. – Ти можеш про таке мріяти, але коли ти це отримуєш, то розумієш, що це не найкомфортніші умови для життя".
В першу чергу це позначається на близьких і сім'ї Керрі. Коли дочка актора Джейн була в першому класі, вона написала у себе в щоденнику: "Я знаю, що діти хочуть спілкуватися зі мною тільки через мого батька".
"Коли я відвозив її до школи, весь двір юрмився навколо мене, тому що я грав всіх їх улюблених персонажів, – згадує Керрі. – Я часто думаю про те, як важко було доньці знайти своє власне "я" в таких умовах".
Коли Джим познайомився з режисером Мішелем Гондрі напередодні зйомок "Вічного сяйва чистого розуму", він якраз заліковував рани від розставання з актрисою Рене Зеллвегер (сам Керрі її імені не називає, але актори зустрічалися якраз в той час). Режисер зауважив біль, який відчував Керрі, і вирішив направити ці почуття в творче русло.
"Він думав, що це красиво, – згадує Джим. – На той момент до зйомок "Вічного сяйва..."залишався ще рік, тому Гондрі попросив мене: "Будь ласка, продовжуй відчувати біль".
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