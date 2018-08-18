Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Джим Керрі розповів, які в нього були плани на Голлівуд

  • 28
Джим Керрі розповів, чому зник з екранів - фото 1
Джим Керрі розповів, чому зник з екранів / gettyimages

Актор Джим Керрі знявся для обкладинки журналу The Hollywood Reporter і вперше за кілька років дав велике інтерв'ю, в якому розповів про те, чому зробив паузу в кар'єрі, як почав малювати антитрамповські карикатури і чому погодився знятися в новому проекті Мішеля Гондрі.

У Голлівуді всі пам'ятають Джима Керрі як комедійного актора, який знімався у фільмах буквально в одному за іншим. "Тупий і ще тупіший", "Ейс Вентура", "Маска" – всі ці комедії принесли кіностудіям скажені гроші. У відповідь вони виписували йому величезні чеки (в якийсь момент Керрі отримував $ 20 мільйонів за фільм), які актор втомився тратити.

І ще: "Природна" Кайлі Дженнер прикрасила новий номер Vogue

Основна мета, яку переслідував Керрі, – виставити головного героя посміховиськом.

Я не планував приєднатися до Голлівуду, а зруйнувати його, – пояснює актор.

Але з часом все це змінилося. Керрі став з'являтися на екранах все рідше і рідше, поки і зовсім не перестав.

"Просто я більше не хотів бути в цьому бізнесі, – пояснює актор. – Мені не подобалося те, що відбувалося, те, як корпорації все більше контролювали весь процес. Можливо, вплинуло і те, що мене потягнуло до живопису, – тут немає ніякого комітету, який би говорив тобі, що треба зобразити на полотні ".

Після того як Дональд Трамп став президентом США, Джим Керрі почав робити перші кроки в жанрі політичної карикатури. Малювати маркерами в альбомі акторові виразно подобалося більше, ніж бути залученим у шоу-бізнес.

"У мене є необхідність перетворювати негарні речі, які я бачу в світі, на мистецтво", – говорить Керрі.

Фоловерів Джима оцінили протестне захоплення улюбленого актора.

"Я знав, що рано чи пізно зрозумію, як правильно користуватися Twitter, – захоплюється Джим, дивлячись на сотні ретвітів своїх ескізів. – Мій менеджер колись говорив: "Нічого там Не пиши. Ти чортів псих". В якійсь мірі він прислухається до нього і не веде свої акаунти в соцмережах самостійно. Цим займаються як мінімум троє людей, яких він називає "просто приятелями".

Будинок Керрі жартома називали "Буддійським монастирем", але після захоплення живописом будинок дещо змінився. Кожну стіну в будинку актор прикрасив своєю картиною: у передпокої розвішані зображення Ісуса кожної раси, в їдальні – Ліндсі Лохан під час судового процесу в 2011 році, а в спальні – картина "Барбі і Кен грають в Бонні і Клайда", на якій зображена фінальна сцена смерті героїв фільму.

"Немає кращого способу провести ніч, ніж запросити друзів, – каже Джим, – а потім нацькувати на них якогось доктора філософії або когось на кшталт Екхарт Толле [американський письменник, філософ і духовний вчитель] і просто закидати їх питаннями".

"Батьки сприймали мої дитячі уявлення як щось особливе. Я був для них особливим, – каже Керрі. – Я завжди був з іншої планети, але їм це подобалося, вони це заохочували".

"Більшість професійних коміків багато років відточують одну і ту ж сценку, а потім з'явився Джим, який просто виходить на сцену і вихлюпує все, що йому стукнуло в голову, – каже його друг, продюсер і режисер Джадд Апатоу, з яким вони разом співпрацювали на фільмі "Кабельник". – Це було спонтанно, сміливо і небезпечно. Він один з тих людей, про яких коміки говорять так, ніби він зовсім в іншому бізнесі, ніж всі інші. Це як якщо б звичайна рок-група розповідала про те, що робить Девід Бові".

Слава змінила звичне життя актора. Разом з деякими перевагами у вигляді дорогих машин і вертольотів, які надсилає за ним студія, популярність принесла Джиму купу незручностей.

"Це як невагомість, – каже Керрі. – Ти можеш про таке мріяти, але коли ти це отримуєш, то розумієш, що це не найкомфортніші умови для життя".

В першу чергу це позначається на близьких і сім'ї Керрі. Коли дочка актора Джейн була в першому класі, вона написала у себе в щоденнику: "Я знаю, що діти хочуть спілкуватися зі мною тільки через мого батька".

"Коли я відвозив її до школи, весь двір юрмився навколо мене, тому що я грав всіх їх улюблених персонажів, – згадує Керрі. – Я часто думаю про те, як важко було доньці знайти своє власне "я" в таких умовах".

Коли Джим познайомився з режисером Мішелем Гондрі напередодні зйомок "Вічного сяйва чистого розуму", він якраз заліковував рани від розставання з актрисою Рене Зеллвегер (сам Керрі її імені не називає, але актори зустрічалися якраз в той час). Режисер зауважив біль, який відчував Керрі, і вирішив направити ці почуття в творче русло.

"Він думав, що це красиво, – згадує Джим. – На той момент до зйомок "Вічного сяйва..."залишався ще рік, тому Гондрі попросив мене: "Будь ласка, продовжуй відчувати біль".

Читайте також: Forbes назвав найдорожчу акторку планети

Джерело: buro247
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 728
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Кіно