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Forbes назвав найдорожчу акторку планети

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На другому місці опинилася Анджеліна Джолі - фото 1
На другому місці опинилася Анджеліна Джолі / ewn.co.za

Рейтинг Forbes найбільш високооплачуваних актрис світу 2018 року очолила Скарлетт Йоханссон.

З 1 червня 2017 року до 1 червня 2018 року, за оцінкою видання, вона заробила 40,5 мільйона доларів.

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Порівняно з попереднім роком дохід актриси збільшився приблизно в чотири рази завдяки ролі Чорної вдови в картині Marvel "Месники: Війна нескінченності". У рейтингу 2017 року Йоханссон взагалі не потрапила в ТОП-10.

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Скарлетт Йоханссон

На другому місці опинилася Анджеліна Джолі з доходом 28 мільйонів доларів. До рейтингу їй допомогла повернутися робота в картині "Малефісента 2".

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Анджеліна Джолі

Третє місце посіла Дженніфер Еністон з 19,5 мільйонами доларів. За оцінкою Forbes, дохід їй продовжує приносити серіал "Друзі", зйомки якого завершилися 14 років тому, а також реклама.

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Дженніфер Еністон

Далі йдуть Дженніфер Лоуренс (4 місце, 18 мільйонів доларів), Міла Куніс (6-е місце, 16 мільйонів), Джулія Робертс (7-е, 13 мільйонів), Кейт Бланшетт (8-е, 12,5 мільйона), Мелісса Маккарті (12 мільйонів) і Галь Гадот (10 мільйонів).

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Джерело: ewn.co.za
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