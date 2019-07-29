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Джіджі Хадід зваблює фанатів апетитними формами (фото)

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Як насправді Джіджі Хадід виглядає у купальнику - фото 1
Як насправді Джіджі Хадід виглядає у купальнику / instagram.com/gigihadid

Популярна модель Джіджі Хадід покрасувалась розкішним тілом у бікіні, викликавши справжній захват у фанатів. Не дарма красуня представляє найвідоміші бренди світу!

24-річна американська супермодель, телеведуча та ангел Victoria's Secret Джіджі Хадід вважається однією із найпопулярніших у фешн-сфері, тому не дивно, що за її профілем в соцмережі Instagram стежать більш як 48 мільйонів користувачів. До того ж, дівчина активно веде сторінку, публікуючи кадри з фотосесій, звичайних буднів та світських заходів.

Більше краси: Спокуслива крихітка: Емілі Ратажковскі приміряла ефектний купальнику

Зараз у старшої сестри Белли відпустка, якою вона насолоджується сповна, а також тішить фанатів гарячими фото у бікіні. Природна врода Джіджі не залишає байдужими!

Джіджі Хадід зваблює фанатів апетитними формами (фото) - фото 344269

Джіджі Хадід зваблює фанатів апетитними формами (фото) - фото 344270

Джіджі Хадід зваблює фанатів апетитними формами (фото) - фото 344271

Джерело фото: instagram.com/gigihadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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