Сексуальна супермодель знялася в ефектній фотосесії

Знімки Джіджі набрали за годину більш як 300 тисяч лайків / Maybelline

Всесвітньо відома модель Джіджі Хадід здивувала новими знімками. Автором фото став британський фотограф, відомий співпрацею з популярними знаменитостями.

Супермодель Джіджі Хадід знялася у фотосесії, автором якої виступив відомий британський фотограф Альберт Вотсон. Знімки були опубліковані на Instagram-сторінці моделі.

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Вотсон відомий своїми роботами з популярними моделями і зірками шоу-бізнесу. Крім того, його художні роботи прикрашають галереї та музеї по всьому світу. Знімки Джіджі Хадід набрали за годину більш як 300 тисяч лайків, а також безліч захоплених коментарів.

Гортайте фотогалерею:

Тим часом сестра Джіджі, відома модель Белла Хадід прикрасила популярний глянець Vogue, знявшись для нього у звабливих образах на пляжі. А ви вже готові до спекотного сезону?

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