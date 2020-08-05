Джіджі Хадід засвітила розкішний бюст у гарячій зйомці

Відома модель Джіджі Хадід розбурхала мережі сексуальною фотосесією, для якої не лише приміряла образ брюнетки, а й забула про спіднє.

25-річна американська телеведуча та модель Джіджі Хадід активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, де у неї більш як 55 мільйонів підписників. Все тому, що красуня ділиться свіжими знімками зі своїх буднів, зйомок, світських заходів та цікавих моментів. Хоч зараз Джіджі і на останніх місяцях вагітності від свого бойфренда і відомого співака Зейна Маліка, але це не заважає їй ділитись кадрами з фотосесій.

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Це підтверджують і її свіжі дописи зі світлинами, зробленими наприкінці 2019 року для видання Chaos SixtyNine. Ефектні образи, нова зачіска та відсутність спіднього – Джіджі виглядає дуже звабливо.

Гортайте галерею:

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