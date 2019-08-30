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Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото)

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Джіджі Хадід роздяглась для Vogue - фото 1
Джіджі Хадід роздяглась для Vogue / instagram.com/gigihadid

Популярна модель Джіджі Хадід знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу красуня прикрасила новий номер глянцю Vogue, для якого не посоромилась оголоситися.

24-річна американська модель та телеведуча Джіджі Хадід знаходить час не лише для власної кар'єри, а й для сторінки в соцмережі Instagram. Там красуня постійно ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно старша сестра Белли стала зіркою вересневого номера популярного журналу Vogue. Для деяких образів дівчина позувала топлес та демонструвала ідеальні ноги. Звісно ж, перші знімки Джіджі викликали справжній шквал компліментів від фанатів.

Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото) - фото 351115

Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото) - фото 351116

Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото) - фото 351117

Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото) - фото 351118

Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото) - фото 351119

Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото) - фото 351120

Джерело фото: instagram.com/gigihadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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