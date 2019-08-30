Джіджі Хадід показала бюст та розкішні ноги для Vogue (фото)

Популярна модель Джіджі Хадід знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу красуня прикрасила новий номер глянцю Vogue, для якого не посоромилась оголоситися.

24-річна американська модель та телеведуча Джіджі Хадід знаходить час не лише для власної кар'єри, а й для сторінки в соцмережі Instagram. Там красуня постійно ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно старша сестра Белли стала зіркою вересневого номера популярного журналу Vogue. Для деяких образів дівчина позувала топлес та демонструвала ідеальні ноги. Звісно ж, перші знімки Джіджі викликали справжній шквал компліментів від фанатів.

Джерело фото: instagram.com/gigihadid

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