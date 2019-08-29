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53-річна Холлі Беррі спокусила шанувальників апетитними формами
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Голлівудська актриса Холлі Беррі знялася біля басейну в лаконічному чорному купальнику. Фоловери зірки у захваті від її розкішної фігури!
53-річна голлівудська актриса Холлі Беррі розмістила в Instagram фото, на якому зображена в прозорому купальнику біля басейну. "Вам треба вирватися із замкнутого кола, очистити свій розум і насолоджуватися часом", – написала вона.
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Курортний look вона доповнила крислатим солом'яним капелюхом пісочного відтінку від українського дизайнера Руслана Багінського, однойменний бренд якого є фаворитом серед таких знаменитостей як Мадонна, Кайя Гербер, Кортні Кардашян, Софія Річі, Белла Хадід.
Холлі Беррі народилася 14 серпня 1966 року. Вона лауреат премій Оскар, Золотий глобус, Еммі. Найбільш відомі фільми з її участю Люди Ікс, Жінка-кішка, Готика.
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