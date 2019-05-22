Чорне дзеркало 5: назви і трейлери всіх епізодів

У мережі показали трейлери до нових серій 5 сезону серіалу Чорне дзеркало (Black Mirror), які невдовзі вийдуть у світу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix поділився тизерам до всього трьох серій 5 сезону "Чорного дзеркала", прем'єра якого запланована вже на 5 червня.

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Перша серія під назвою Smithereens розгортається навколо водія таксі, який забирає чергового клієнта і раптом зривається. У чоловіка їде дах, він хапається за пістолет та опиняться посеред поліції. У головній ролі з'явився Ендрю Скотт, який прославився завдяки Моріарті у серіалі "Шерлок".

Чорне дзеркало 2019, дивитись трейлер 1 серії онлайн:

Другий епізод Striking Vipers розповідає про двох друзів, який зустрічаються після довгої розлуки після коледжу, але життя йде далі. У головних ролях Ентоні Макі (Сокіл з Месників) та Ях'я Абдул-Матін ІІ (Чорна Манта з Аквамена).

Чорне дзеркало 2019, дивитись трейлер 2 серії онлайн:

Третя серія Rachel, Jack and Ashley, Too показує, як віддана фанатки поп-зірки Ешлі купує ляльку-робота від кумира. Однак все йде не за планом. У головних ролях Майлі Сайру та Ангурі Райс (Хороші хлопці).

Чорне дзеркало 2019, дивитись трейлер 3 серії онлайн:

Чорне дзеркало (Black Mirror) – британський науково-фантастичний телесеріал-антологія, який вигадав журналіст Чарлі Брукер. Серіал, який транслює Netflix, сатирично та похмуро показує і сучасне суспільство, і антиутопічні наслідки шаленого розвитку технологій.



"Чорне дзеркало з назви – це те дзеркало, яке ви можете побачити на кожній стіні, на кожному столі, у кожній долоні: холодний, осяйний екран телевізора, монітора, смартфона", – пояснив Чарлі Брукер.

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