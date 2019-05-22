Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Чорне дзеркало 5: назви і трейлери всіх епізодів

  • 26
Чорне дзеркало 2019: трейлер - фото 1
Чорне дзеркало 2019: трейлер / nss magazine

У мережі показали трейлери до нових серій 5 сезону серіалу Чорне дзеркало (Black Mirror), які невдовзі вийдуть у світу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix поділився тизерам до всього трьох серій 5 сезону "Чорного дзеркала", прем'єра якого запланована вже на 5 червня.

Це цікаво: Гра престолів 8 сезон 6 серія: дата виходу фіналу, спойлери і трейлер

Перша серія під назвою Smithereens розгортається навколо водія таксі, який забирає чергового клієнта і раптом зривається. У чоловіка їде дах, він хапається за пістолет та опиняться посеред поліції. У головній ролі з'явився Ендрю Скотт, який прославився завдяки Моріарті у серіалі "Шерлок".

Чорне дзеркало 2019, дивитись трейлер 1 серії онлайн:

Другий епізод Striking Vipers розповідає про двох друзів, який зустрічаються після довгої розлуки після коледжу, але життя йде далі. У головних ролях Ентоні Макі (Сокіл з Месників) та Ях'я Абдул-Матін ІІ (Чорна Манта з Аквамена).

Чорне дзеркало 2019, дивитись трейлер 2 серії онлайн:

Третя серія Rachel, Jack and Ashley, Too показує, як віддана фанатки поп-зірки Ешлі купує ляльку-робота від кумира. Однак все йде не за планом. У головних ролях Майлі Сайру та Ангурі Райс (Хороші хлопці).

Чорне дзеркало 2019, дивитись трейлер 3 серії онлайн:

Чорне дзеркало (Black Mirror) – британський науково-фантастичний телесеріал-антологія, який вигадав журналіст Чарлі Брукер. Серіал, який транслює Netflix, сатирично та похмуро показує і сучасне суспільство, і антиутопічні наслідки шаленого розвитку технологій.

"Чорне дзеркало з назви це те дзеркало, яке ви можете побачити на кожній стіні, на кожному столі, у кожній долоні: холодний, осяйний екран телевізора, монітора, смартфона", – пояснив Чарлі Брукер.

Читайте також: Беверлі-Хіллз 2019: дивіться перший трейлер продовження серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • 18 травня, 15:50
  • 183
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 542
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1483622
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз