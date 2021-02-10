Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+)

Відома модель Белла Хадід знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через серію фото в купальнику та без макіяжу. Ось яка природна краса зірки!

24-річна американська модель Белла Хадід активно працює не лише над власною кар'єрою, але й знаходить час для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 38 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

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Зараз у красуні відпочинок, тож не обійшлось і без знімків у купальнику. Але цього разу Белла вирішила відмовитись не лише від косметики, а й від фільтрів, тому фанати побачили серію селфі з розкішною природною вродою моделі.

У якості бонусу ловіть відео:

Джерело фото: instagram.com/bellahadid/

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