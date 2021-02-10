Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+)

  • 59
Як насправді виглядає Белла Хадід - фото 1
Як насправді виглядає Белла Хадід / instagram.com/bellahadid/

Відома модель Белла Хадід знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через серію фото в купальнику та без макіяжу. Ось яка природна краса зірки!

24-річна американська модель Белла Хадід активно працює не лише над власною кар'єрою, але й знаходить час для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 38 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Надя Дорофєєва спокусила мережу постільними фото

Зараз у красуні відпочинок, тож не обійшлось і без знімків у купальнику. Але цього разу Белла вирішила відмовитись не лише від косметики, а й від фільтрів, тому фанати побачили серію селфі з розкішною природною вродою моделі.

Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+) - фото 447071

Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+) - фото 447072

Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+) - фото 447073

Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+) - фото 447074

Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+) - фото 447075

У якості бонусу ловіть відео:

Джерело фото: instagram.com/bellahadid/

Читайте також: Популярна телеведуча розбурхала мережу зухвалими знімками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кріштіану Роналду – 36: як виглядають гарячі ексобраниці легендарного футболіста
  • 05 лютого, 16:21
  • 5653
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3393
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2807019
Загрузка...
Новини