Дуа Ліпа показала сідниці у крихітному бікіні

Молода поп-зірка Дуа Ліпа похизувалась ідеальною фігурою перед фанатами. Ця дівчина сповна насолоджується спекотним сезоном!

24-річна британська співачка Дуа Ліпа активно займається не лише своєю кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 47 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Попри творчу діяльність, Дуа знаходить час і для відпочинку, а літо важко уявити без релаксу поблизу води. Тому на недавніх фото співачка весело позує у крихітному чорному купальнику. Важко не помітити розкішну фігуру виконавиці, яку не зіпсували навіть незвичайні ракурси.

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