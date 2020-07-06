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Дуа Ліпа показала сідниці у крихітному бікіні

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Дуа Ліпа в бікіні - фото 1
Дуа Ліпа в бікіні

Молода поп-зірка Дуа Ліпа похизувалась ідеальною фігурою перед фанатами. Ця дівчина сповна насолоджується спекотним сезоном!

24-річна британська співачка Дуа Ліпа активно займається не лише своєю кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 47 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Попри творчу діяльність, Дуа знаходить час і для відпочинку, а літо важко уявити без релаксу поблизу води. Тому на недавніх фото співачка весело позує у крихітному чорному купальнику. Важко не помітити розкішну фігуру виконавиці, яку не зіпсували навіть незвичайні ракурси.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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