Дженніфер Лопес влаштувала сімейну фотосесію з дорослими дітьми

Співачка і акторка Дженніфер Лопес, яка днями анонсувала запуск власного бренду косметики, поділилася з шанувальниками новою фотографією своєї сім'ї.

На знімку, який співачка опублікувала в Instagram, вона позує з Алексом Родрігесом біля високого дерева, на гілках якого сидять її діти.

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"Бажаємо всім миру і любові", – коротко підписала кадр Джей Ло. На Дженніфер біле плаття з вишитими квітами і високі чоботи на товстому каблуці. Її майбутній чоловік надів білу сорочку і білі штани. На своїй сторінці в Instagram Алекс Родрігес також розмістив схоже фото, де Лопес вже сидить на дереві разом з сином і дочками.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес відклали весілля через коронавірусну пандемію. Вони хотіли одружитися влітку 2020 року, але вірус вніс корективи в їхні плани. Попри це, пара все ж має намір одружитися.

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