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51-річна супермодель знялася у білизні та панчохах: еротичні фото

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Хелена Крістенсен - фото 1
Хелена Крістенсен / gettyimages

Відома данська супермодель Хелена Крістенсен похвалилася стрункістю на доволі оригінальних знімках. Шанувальники у захваті від вигляду красуні!

Знаменита в 90-х манекенниця збентежила мережу своєю фігурою в 51 рік. Модель не побоялася знятися в спідній білизні і сексуальних панчохах.

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Крістенсен позує лежачи на підлозі у білизні і взутті. "Уся справа у взутті! Наша колекція Staerk & Christensen натхненна голлівудськими панчохами 1940-х років", – такий підпис зробила манекенниця до пікантних кадрів. Шанувальники захопилися розкішною фігурою моделі, зазначивши, що Хелена карколомна і прекрасна. Гортайте галерею:

Публікація здивувала фанатів знаменитості і вони почали висловлювати своє захоплення в коментарях. "Вау!", "Це неймовірно круто!", "Ти мене вбиваєш", "Карколомна", "Вся справа в найкрасивішій жінці в цьому світі, Хелена", "Прекрасне тіло", – писали вони.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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