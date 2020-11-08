Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Єва Марі, – 36-річна модель, актриса та реслерка з США..

Готовий до чергової пікантної добірки гарячих фото від Радіо МАКСИМУМ? Сьогоднішня наша героїня дасть фору будь-кому. Єва Марі – знаменита американська актриса, фітнес-модель, професійна реслерка і професійна менеджерка реслерів.

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Дата народження: 19 вересня 1984 року (36 років);

Рідне місто: Каліфорнія (США);

Вага: 57 кг;

Зріст: 173 см.

І красуня ще з дитинства цікавилася спортом. У підлітковому віці Марі грала в європейський футбол. Потім працювала моделлю і актрисою. А у 2013 році Марі дебютувала в реслінгу. Зараз дівчина виступає в WWE і знімається в реаліті-шоу Total Divas.

Спокуслива спортсменка уже встигла побувала у таких телешоу як 12 Corazones, Entourage, CSI: New York, America's Got Talent, і 90210. Марі також потрапила на сторінки таких журналів як Iron Man, Muscle & Fitness, Maxim, Import Tuner, GlamFit, Rukus та інші. Крім цього красуня з'явилася у деяких відеоіграх про WWE.

Попри свою зайнятість, Марі не забуває радувати підписників в Instagram сексуальними знімками, демонструючи пишні груди, апетитні сідниці та сталевий прес. І ми відібрали для тебе найвідвертіші з них. Насолоджуйся:

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