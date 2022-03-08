7,5 мільйона дітей у небезпеці: Девід Бекхем закликав допомагати українцям

У ці непрості для нашої країни часи надзвичайно важливо отримувати слова підтримки. Так, Девід Бекхем закликав своїх підписників допомагати українцям.

Він записав відеозвернення. У ньому Девід Бекхем зазначив, що 7,5 мільйона українських дітей зараз у небезпеці.

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Матері вимушені втікати зі своїми дітьми. Сім'ї розлучені. Діти, взяті зі своїх ліжок, в якийсь момент стали біженцями. У міру того, як конфлікт в Україні триває уже другий тиждень, потреби сімей загострюються, і 7,5 мільйона дітей перебувають у небезпеці, – наголосив він.

Він також додав, що у Міжнародний жіночий день, його фонд для UNICEF закликає надати надзвичайну допомогу Україні. Це посприяє добробуту дітей. Зокрема він підкреслив про важливість медикаментів, а також безпечних сховищ для дітей.

Будь ласка, долучіться до мене та зробіть усе можливе. Дякую!, – додав він.

Поширте публікацію Девіда Бекхема. Нехай ваші друзі за кордоном долучаться до його фонду та допоможуть українським дітям.

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