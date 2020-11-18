Джордж Клуні роздав друзям 14 мільйонів доларів

Відомий голлівудський актор Джордж Клуні щедро обдарував товаришів ще у 2013 році, але тільки зараз поділився подробицями.

Джордж Клуні розповів про те, як сім років тому він роздав 14 найкращим друзям по мільйону доларів. Історію, про яку стало відомо ще у 2017 році, актор прокоментував в інтерв'ю GQ. Клуні уточнив, що все сталося в 2013 році, коли він тільки зустрів свою майбутню дружину Амаль.

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Джордж Клуні з друзями / Getty

"Я був холостяком. Всі ми старіємо. Мені було 52 або близько того. І більшість моїх друзів старші за мене", – зазначив він.

Актор підкреслив, що одного дня зловив себе на думці про те, як друзі допомагали йому протягом всієї кар'єри. "Я спав на їхніх диванах, коли був розорений. Коли я був розорений, вони позичали мені гроші. Вони допомагали мені, коли була потрібна допомога упродовж багатьох років. І я допомагав їм протягом багатьох років. Ми всі хороші друзі. Ми всі дуже близькі, і я просто подумав, що якщо мене зіб'є автобус, вони всі у заповіті. Так якого біса я чекаю, щоб мене збив автобус?", – поділився спогадами Клуні.

Потім актор отримав 14 мільйонів доларів готівкою у невстановленому місці в Лос-Анджелесі, купив 14 сумок Tumi і упакував по мільйону доларів готівкою в кожну з них. На наступний день Клуні запросив своїх друзів і віддав їм гроші.

"Я просто показав карту і вказав на місця у світі, які я зміг побачити завдяки їм. І я сказав: "Як ви дякуєте таким людям?". А потім додав: "Як щодо мільйона доларів?"", – розповів актор.

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