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Бокс Серіал Великі Вуйки

Дженніфер Еністон розповіла, чому вирішила завести Instagram

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Перед тим у Еністон був фейковий акаунт - фото 1
Перед тим у Еністон був фейковий акаунт / gettyimages

Актриса Дженніфер Еністон стала гостею вечірнього шоу Джиммі Кіммела. В ефірі вона розповіла про серіал "Ранкове шоу", де грає разом з Різ Візерспун, і, звичайно ж, про найгучнішу новину останніх днів – свій акаунт в Instagram.

На питання Джиммі Кіммел, чому вона вирішила завести сторінку в соцмережі, Еністон сказала, що просто втомилася від людей, які постійно просили її завести Instagram.

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До цього у неї протягом певного часу був фінстаграм, щоб зрозуміти, як це все працює, – фейковий аккаунт, який вона називає "сталкерським". Але потім, як каже актриса, "прийшов час зрозуміти світ і зануритися в соціальні мережі".

Нагадаємо, перше фото, яким Дженніфер поділилася в інстаграмі, – селфі з акторами з серіалу "Друзі". Знімок миттєво розлетівся в мережі: трохи більше ніж за добу він зібрав майже 12 мільйонів лайків і 456 тисяч коментарів.

Крім того, вона побила рекорд принца Гаррі і Меган Маркл, набравши мільйон фоловерів швидше, ніж їхня офіційна сторінка. Якийсь час акаунт Дженніфер був навіть недоступний – мабуть, через стрімку активності на сторінці, тому актриса навіть вибачилася, що зламала інстаграм. На момент публікації цієї новини на Еністон підписалося 14,3 мільйона користувачів мережі.

Якби Снігова людина вийшла з лісу і завела інстаграм, вона б не зібрала стільки підписників, – пожартував Кіммел.

Ви ж уже підписалися на улюблену актрису?

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