ДРУЗІ возз'єдналися: фото зірок улюбленого серіалу стало хітом

Актори шалено популярного серіалу "Друзі" потішили фанатів рідкісним спільним фото. Важко повірити, що ця весела компанія бачиться не так часто і вже така доросла.

50-річна акторка Дженніфер Еністон влаштувала справжній шквал компліментів на своєму профілі в соцмережі Instagram, поділившись спільним фото зірок серіалу Друзі через стільки років після завершення картини.

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На кумедному селфі можна побачити 56-річну Лізу Кудроу (Фібі), 55-річну Кортні Кокс (Моніка), 52-річного Девіда Швіммера (Росс), 52-річного Метта Леблана (Джої), а також 50-річного Меттью Перрі (Чендлер). За лічені години допис зібрав понад 8 мільйонів вподобань, а фанати із захватом сподіваються на продовження серіалу, хоча й зізнаються, що вражені тим, як постарішали улюблені актори.

instagram.com/jenniferaniston/

Додамо, що це перший допис Еністон, адже вона лише створила свій офіційний профіль. Але вдалий кадр, хоч і не з дуже хорошою якістю приніс їй понад 6 мільйонів підписників за добу.

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