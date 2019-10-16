Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

ДРУЗІ возз'єдналися: фото зірок улюбленого серіалу стало хітом

  • 82
Друзі потішили спільним селфі - фото 1
Друзі потішили спільним селфі

Актори шалено популярного серіалу "Друзі" потішили фанатів рідкісним спільним фото. Важко повірити, що ця весела компанія бачиться не так часто і вже така доросла.

50-річна акторка Дженніфер Еністон влаштувала справжній шквал компліментів на своєму профілі в соцмережі Instagram, поділившись спільним фото зірок серіалу Друзі через стільки років після завершення картини.

І ще: Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів

На кумедному селфі можна побачити 56-річну Лізу Кудроу (Фібі), 55-річну Кортні Кокс (Моніка), 52-річного Девіда Швіммера (Росс), 52-річного Метта Леблана (Джої), а також 50-річного Меттью Перрі (Чендлер). За лічені години допис зібрав понад 8 мільйонів вподобань, а фанати із захватом сподіваються на продовження серіалу, хоча й зізнаються, що вражені тим, як постарішали улюблені актори.

instagram.com/jenniferaniston/ - фото 361783
instagram.com/jenniferaniston/

Додамо, що це перший допис Еністон, адже вона лише створила свій офіційний профіль. Але вдалий кадр, хоч і не з дуже хорошою якістю приніс їй понад 6 мільйонів підписників за добу.

Читайте також: Спокуслива Джей Ло вийшла у світ в шкіряних мікрошортах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
  • 12 жовтня, 17:30
  • 205
Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
  • 14 жовтня, 19:15
  • 1039
Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
  • 11 жовтня, 19:21
  • 594
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз