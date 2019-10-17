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Дженніфер Еністон потрапила до Книги рекордів Гіннеса

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Дженніфер Еністон - фото 1
Дженніфер Еністон / instagram

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон зареєструвалася в Instagram і завдяки своїй першій публікації побила рекорд герцогині Сассекської Меган Маркл!

Шанувальники зірки серіалу Друзі давно мріяли про те, щоб їх кумир завела офіційну сторінку в Instagram. І нарешті бажання мільйонів фанатів збулося: Дженніфер Еністон не тільки зареєструвалася в соціальній мережі, а й опублікувала свій перший пост.

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Більш того, за першу годину на її акаунт підписалася рекордна кількість фоловерів: 128 тисяч! А потім Дженніфер побила рекорд герцогів Меган Маркл і принца Гаррі, набравши мільйон підписок. На новину про те, що її успіхи вже внесли до Книги рекордів Гіннеса, голлівудська актриса відреагувала прикольним відео:

"Клянуся, я не хотіла його побити. Спасибі вам, друзі, за такий блискучий прийом", – написала Дженніфер кілька годин тому. Відзначимо, що її першою публікацією стало селфі з колегами по серіалу Друзі: Кортні, Лізою, Девідом Швімером, Метом Лебланом і Метью Перрі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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