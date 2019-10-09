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Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії

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Дженніфер Еністон - фото 1
Дженніфер Еністон / graziadaily

Актриса Дженніфер Еністон стала учасницею особливого випуску популярного глянцю, оголивши стрункі ноги і розповівши про своє життя.

Популярна 50-річна актриса Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії для журналу Variety. Фото і відео зірки з'явилися на офіційних платформах глянцю.

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Еністон стала однією з учасниць особливого проєкту під назвою Power of Women. У ньому взяли участь жінки, які досягли висот у кар'єрі і громадській діяльності.

Актриса приміряла для глянцю кілька пікантних образів. Еністон позувала в подовженому білому светрі вільного крою і капелюсі. Також зірка приміряла чорну шкіряну куртку, продемонструвавши оголені ніжки. До того ж Еністон дала інтерв'ю журналу і розповіла про благодійний проєкт, в якому бере участь. Вона відвідує дослідницьку лікарню і спілкується з онкохворими дітьми.

Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії - фото 360655

Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії - фото 360656

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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