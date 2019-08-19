Ранкове шоу: вийшов трейлер фільму з Різ Візерспун і Дженніфер Еністон

Серіал Apple Ранкове шоу розповість про тих, хто допомагає нам прокидатися вранці. Дивіться повний трейлер новинки!

Apple випустила офіційний трейлер драматичного серіалу The Morning Show (Ранкове шоу).

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У ньому знялися Різ Візерспун, Дженніфер Еністон і Стів Карелл, а також Біллі Крудап і Gugu Mbatha-Raw. За сюжетом, відомого телеведучого ранкового шоу Мітча (Стів Карелл) звинувачують в сексуальних домаганнях і звільняють з роботи. Його колега Алекс (Еністон) переживає зрив. Водночас продюсери шоу придивляються до заміни Мітча, репортерши Бредлі (Візерспун), яка має намір не тільки змінити стан справ у студії, але і змістити Алекс.

Прем'єра серіалу відбудеться восени на стрімінговом сервісі Apple TV Plus.

У мережі також з'явився трейлер комедії "Зеровілль" актора та режисера Джеймса Франко, де він також виконав головну роль. Стрічка стала екранізацією однойменного роману Стівена Еріксона.

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