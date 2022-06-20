Джей Ло назвала доньку небінарною особою під час спільного виступу

Співачка Дженніфер Лопес публічно визначала свою доньку небінарною особою на одному з концертів. Також зірка розчулила спільним виконанням ліричної пісні зі своєю дитиною.

52-річна американська співачка, акторка та бізнеследі Дженніфер Лопес вперше публічно заявила про те, що її 14-річна донька Еммі Марібель є небінарною персоною. Це відбулось на одному з концертів, під час якого Джей Ло анонсувала спільне виконання ліричної пісні з Еммі, а відео з моментом вже розлетілось соцмережами, пише Радіо MAXIMUM.

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Востаннє ми виступали разом на такому великому стадіоні, як цей, і я прошу їх (Еммі) співати зі мною весь час, але вони не хочуть. Тож це дуже особлива подія. Вони дуже, дуже зайняті. Вже заброньовані. І дорогі. Вони дорого мені дістались, але варті кожного пенні, бо вони – мій улюблений партнер для дуетів усіх часів, – зізналась Дженніфер, пояснивши, чому так рідко з'являється на сцені зі своєю донькою.

У багатьох мовах є займенники та позначення чоловічої (він) та жіночої (вона) статі. Але коли людина не вважає себе належною до них або вважає належною до обох, то обирає займенник "вони".

Така відвертість розчулила фанатів, як і сам виступ, адже Джей Ло в дуеті дуже емоційно виконала пісню. Прихильники звернули увагу і на те, що в Еммі мікрофон був у кольорах прапора ЛГБТ, тож юна особа могла таким чином зробити камінгаут щодо власного гендеру та сексуальної орієнтації.

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