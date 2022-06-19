Принц Вільям зворушив мережу кадром із дітьми з нагоди Дня батька

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми / instagram

Сьогодні, 19 червня, у світі святкують День батька. У мережі діти та батьки навперебій діляться спільними фото, тож і герцог Кембриджський не упустив можливості показатися публіці разом зі своїми малюками.

Нагадаємо, що принц Вільям – батько трьох прекрасних дітей. Він разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон виховує восьмирічного Джорджа, семирічну Шарлотту та 4-річного Луї.

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А до Дня батька на офіційній сторінці герцогів Кембриджських в Instagram опублікували допис-вітання, який проілюстрований теплим фото. На знімку Вільям обіймає Джорджа та Шарлотту, а наймолодший Луї чесно сидить на плечах свого батька.

Сьогодні ми вітаємо батьків та дідусів усього світу з Днем батька! – йдеться у підписі фото.

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