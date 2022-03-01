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війна

Нищівний удар безпілотника Байрактар по російському Буку показали на відео

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Нищівний удар безпілотника Байрактар по російському Буку показали на відео - фото 1

Байрактар продовжує активно знищувати російську військову техніку. У мережі показали чергове відео удару по ракетній установці Бук під Києвом.

Так, ЗСУ за допомогою безпілотника Байрактар розтрощили російський зенітно-ракетний комплекс Бук біля села Іванків, що у Київській області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, опублікувавши відео на своїй сторінці у Facebook.

До слова: На відео показали знищення російських установок Бук українським безпілотником

Знищення БПЛА Bayraktar TB2 російського ЗРК Бук біля с.Іванків у Київській області, – написав він.

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