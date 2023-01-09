88 днів пекла – про українського волонтера, який пройшов фільтрацію, створили комікс

У виданні "The Insider" з'явилася графічна історія про українця та волонтера, який потрапив у фільтрацію на Донеччині. Читайте далі та дізнайтеся деталі щодо коміксу!

Відоме видання "The Insider" опублікувало комікс "88 Days of Hell", в основі історії якого – життя українського волонтера, який пройшов фільтрацію на території тимчасово окупованої Донеччини.

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Цікаво, що над коміксом працювали визнані майстри своєї справи. Ентоні Дель Кол (лауреат Пулітцерівської премії) записував інтерв'ю з головним героєм розповіді. Також до роботи були залучені Натан Веллс (ілюстратор) та Джош Адамс (артдиректор).

Переглянути можна за ЦИМ посиланням.

Сюжет. Ігор Талалай – 25-річний волонтер із Дніпра. Від початку повномасштабного вторгнення він робив те, що евакуював людей із Маріуполя. Росіяни викрали його в березні 2022 року. Потім протягом 3 місяців його утримували у катівнях, зокрема й у колонії в Оленівці. Він пережив голодування, побої й інші знущання росіян.

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